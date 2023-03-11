集氣再加油！中華隊贏球他豪邁發1千粒 高喊：送荷蘭9顆蛋祝福都爆蛋

台北市議會吳志剛辦公室主任、台北市青年工作委員會總會長滿志剛10日表示，只要中華隊打敗義大利，就發出1000顆雞蛋。中華隊最後以11比7擊退義大利，滿志剛在賽後也兌現諾言，宣布要發放雞蛋。而有拿到雞蛋的民眾直呼很感謝，但仍然對蔡政府的行為非常不滿，「年紀一大把，為了5顆蛋排成這樣子」，大罵要「陳吉仲下台」。

滿志剛今（11）日早上在臉書發布新貼文，表示「說到做到，今天下午立刻實踐諾言！」將發放千顆雞蛋。滿志剛還提到，為響應環保，請自行準備盛蛋容器，也請勿重複排隊，讓大家都有機會，另此次活動還特別邀請台北市議員徐巧芯一起來共襄盛舉。他也不忘提起，今晚7點是對荷蘭的比賽，發完雞蛋立刻衝台中，呼籲民眾繼續為中華隊加油！除此之外，還特別標記，「感謝昨天被我盧，立刻產地直送的廠商」。

而許多民眾領到蛋之後都非常感謝，有民眾指出，「因為我在臉書社團看到這邊有在發蛋，最近蛋真的很難買，昨天才跟朋友團購，就蠻貴的，我買24顆大概400元，蠻貴的，剛好看到就來排一下沾沾喜氣，我12點就衝過來，而且很幸運沒有排很久，一下就拿到號碼牌」。

甚至更有一位婦人領完蛋之後，很開心的表示可以吃5天，但隨即也不滿的指出，「民進黨把人民糟蹋成這個樣子，連個難民都不如，有錢都買不到蛋了，真的很悲哀，年紀一大把，為了5顆蛋排成這樣子，一點尊嚴都沒有」，甚至大罵要「陳吉仲下台」，而對於有人質疑國民黨買蛋是「囤蛋」，另一位民眾則表示，她覺得是見仁見智，因為民眾買不到蛋，對基層是有幫助，這就是善心，不無小補。