春季不僅是備孕的好時機，也是裝修的最佳時機，想要好孕，除了調整生活作息，飲食調理外，一個合理的居住環境也有利於懷孕，《旺好運》運勢專欄分享備孕臥室風水5撇步，包括房間除去濕氣、採用暖色、門口布置地毯、放置金鏟子和好孕筷等，其中如放金鏟子在床底下，就能助好孕。

【臥室風水5撇步助好孕】

1、除去溼氣

若房間內的濕氣過重，除了容易滋生黴菌、細菌，也代表陰氣大於陽氣，不利於身體健康，應時常使用除溼機，讓房內有良好採光，營造適合孕婦的舒適環境。

2、採用暖色

房內的佈置物，如牆面顏色、床單、枕頭、被套及窗簾，可選擇溫馨的暖色調，讓臥室中的人身心都處在心神祥和的狀態。

3、門口佈置地毯

過去的房間門口設有門檻，若臥室有門檻在風水中表示能留住胎氣；現代居家大部分都已除去門檻設置，可改放上地毯、地墊，也有同樣效果。

4、放置金鏟子

俗話說，「金鏟子，助好孕」，諧音就是「緊產子」，傳統習俗的新婚夫妻會將金鏟子放在床底下，正面朝上生男、背面朝上生女，若拿至註生娘娘前祭拜祈求，可加強效果。

5、好孕筷

據說筷子可以傳承喜氣，象徵讓下一位快快好孕。好運筷用紅線纏繞18圈後，接著至廟宇香爐過火，並放置在臥室的床頭櫃或衣櫥內，都有助產的好寓意。