小刺蝟結束流浪，民眾領養回家命名「啾啾」。（王小姐提供／陳夢茹桃園傳真）

小主人讀課外書愛上小刺蝟。（王小姐提供／陳夢茹桃園傳真）

小主人讀課外書愛上小刺蝟。（王小姐提供／陳夢茹桃園傳真）

各縣市寵物收容皆以犬貓為主，桃園市今年首度舉行「非犬貓特殊寵物」領養活動，有肥尾守宮、兔子、刺蝟、球蟒等，網路上釋出送養資訊，活動當天吸引許多民眾排隊登記領養，人氣王肥尾守宮更有20組民眾登記搶著要領養，另有名媽媽順利領養到兒子最喜歡的刺蝟，回家給兒子大驚喜。

領養到刺蝟的王小姐表示，自己育有1名3歲調皮且脾氣不好的小男孩，為了改善孩子的壞脾氣，先前給孩子讀了「小刺蝟愛生氣」的課外讀物，意外讓孩子喜歡上小刺蝟，又再讀了講述家庭親情的「摘蘋果」課外書，所以孩子特別喜歡刺蝟，偶然間在網路上看到桃園市動保處有特殊寵物領養活動，一切緣份使然，要小刺蝟當家裡的一份子。

「孩子看到刺蝟驚呼連連！」王小姐說，之前有去寵物店詢問過刺蝟的價錢，1隻約500至1000元不等，價格並不高，不過壽命僅約4年，考量要以身作則愛護小動物，因此決定領養而非購買，孩子回家看到小刺蝟時非常開心，將其取名為「啾啾」原本上學都會賴床，現在為了要餵啾啾吃飯，聽到起床聲就會馬上起來，趕在上學前餵牠吃飯，希望孩子能在照顧寵物的過程中，培養出耐心及愛心，認為動保處舉辦該活動非常有意義。

動保處說明，首次辦理的非犬貓特殊寵物領養活動相當成功，這次總共有5隻特殊寵物找到新家，由於特殊動物在飼養上需要留意較多注意事項，因此在民眾帶回家前，都有請老師在現場進行飼養注意事項的解說，讓飼主們回家可以更上手，這次尚有3隻兔子、3隻倉鼠及1隻鴿子未被領養，未來有預計規畫將再辦理特殊寵物領養活動。