日式餐廳「飛花落院」將每月1日定為「蔬食日」，以「挺在地，食當令」詮釋各類蔬食。（陳淑娥攝）

日式餐廳「飛花落院」將每月1日定為「蔬食日」，以「挺在地，食當令」詮釋各類蔬食。（陳淑娥攝）

「飛花落院」將每月1日定為「蔬食日」，以「挺在地，食當令」詮釋各類蔬食。（陳淑娥攝）

「飛花落院」將每月1日定為「蔬食日」，以「挺在地，食當令」詮釋各類蔬食。（陳淑娥攝）

「飛花落院」將每月1日定為「蔬食日」，以「挺在地，食當令」詮釋各類蔬食。（陳淑娥攝）

台中新社日式餐廳「飛花落院」坐擁夕陽絕景，開幕兩年來深獲食家饕客青睞， 3月起，將每月1日定為「蔬食日」，時髦美味的無肉料理，以「挺在地，食當令」詮釋各類蔬食，形、色、味竭盡心力與創意，演繹出令人驚艷的料理，沒有倣葷的原萃「蔬」食美學，讓葷食者也心動，值得前來品嘗。

「飛花落院」是一間日式無菜單料理餐廳，採預約制，開幕2年以來，已成了台中最難訂的餐廳。由於餐廳坐落於新社，溫差變化很大，訪客若佇立在廣闊的露台，能欣賞到一下霧氣瀰漫猶如仙境，瞬間卻又雲開風清的天光月影，相當浪漫。

飛花落院表示，3月起，每月1日為餐廳「蔬食日」，主廚團隊以「挺在地，食當令」詮釋各類蔬食，形、色、味竭盡心力與創意，演繹出令人驚艷的料理。其中，日式風味胡麻冷茄賞心悅目，又如詩畫般的美麗紫茄柱，優雅佇立在琥珀色特調湯汁，超越舌尖既有的熟悉感，結合花藝與精美器皿，形色秀雅雋逸悅人，使每道珍饈以精緻懷石料理方式循序登場，沒有倣葷的原萃「蔬」食美學，葷食者也心動。

「飛花落院」今年邁入 2 周年，特別舉辦席次限定茶餐會，一次把台灣5大製茶師帶回家，更準備10道料理，完整搭配這5款名茶，不論是冷泡紫芽春尖或梨山果香烏龍搭配的八寸前菜，帶有海苔香氣的碧螺春和刺身組合，熱泡的東方美人和冷萃凍頂金萱，都各有不同風味。

飛花落院指出，限定茶餐會包括三峽李宥陞製作的碧螺春、曾創下每斤 101萬元的徐耀良東方美人、連續數年獲日本最高金賞綠茶的杜蒼林製作的梨山果香烏龍、魚池茶王莊榮鎔璞的紫芽春尖，以及自33歲起即累積數十項凍頂金萱特等獎的名間茶王陳立偉，歡迎大家把台灣5大製茶師的好茶做一次巡禮。