腦麻女孩廖家儀正向面對人生，媽媽是重要關鍵。（莊哲權攝）

從小患有腦性麻痺的台東縣寶桑國中二年級學生廖家儀，今天上午由媽媽推著輪椅到台東森林公園參加「森活圈」植樹月活動，為剛種下去的樹苗澆灌，希望小樹健康長大，媽媽陳芬瑛說，家儀從小在愛中滋長，熱愛大自然，人生觀很正向。

腦麻女孩廖家儀剛動完腳部手術，必須靠輪椅代步，今天跟著媽媽到台東森林公園參與植樹月活動，在媽媽攙扶下步履蹣跚地走到剛種下去的小樹苗前，提著水桶讓小樹苗喝飽水，家儀地說，希望小樹有一天長成大樹，不過她最開心的是可以逛市集。

媽媽陳芬瑛說，家儀出生沒多久就罹患腦性麻痺，但是思維是很正向，不向命運低頭，即使有身體上的限制，但是有很多方法可以克服，因為熱愛大自然，所以也參加荒野親子團， 這次帶女兒參加植樹活動，看到陽光、人群就很開心。

寶桑國中校長游數珠表示，廖家儀雖然手腳有些許不方便，但是都會突破自己，盡量參加學校的活動，毫不畏縮，很正向看待自己，各種學習、作業不如期完成，不打折扣，老師們也都很願意協助她達成目標，媽媽願意去讓她去嘗試，也是重要關鍵。