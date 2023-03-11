位於上海的浦發硅谷銀行11日公告指出，作為中國首家科技銀行，浦發硅谷致力於服務中國科創企業，始終按照中國法律法規規範穩健經營。浦發硅谷銀行擁有規範的公司治理架構，有獨立經營的資產負債表。

浦發硅谷銀行成立於2012年8月，是在中國境內註冊的法人銀行。公開資料顯示，浦發硅谷銀行由浦發銀行與美國矽谷銀行合資建立，是中國首家擁有獨立法人地位、致力於服務科技創新型企業的銀行，也是第一家中美合資銀行。據天眼查顯示，浦發銀行與硅谷銀行對浦發硅谷銀行的持股均為50％。