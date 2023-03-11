▲芋圓王的芋圓、瑪德蓮及乳酪蛋糕等甜點，可邊吃邊享山海美景。（北觀處提供／徐佑昇基隆傳真）

▲進駐外木山汫水澳的芋圓王觀海用餐區。（北觀處提供／徐佑昇基隆傳真）

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為加強基隆北海岸旅遊休憩品質及服務，於3月正式將外木山汫水澳遊憩據點交由知名業者金山芋圓王經營管理。北觀處邀請遊客一起來品嘗基隆北海岸特色甜點，聆聽海浪拍打岩石的聲音，進行一場放空療癒之旅。

基隆外木山汫水澳位於外木山情人湖濱海大道，也就是湖海路一段，海岸礁岩長年經海水沖蝕，形成各式各樣的礁石，遊客沿著步道行走，可遠眺基隆嶼、看大船入港，是民眾休閒及健行的最佳地點。

北觀處說，由金山芋圓王經管之汫水澳行動式遊客服務站，除提供特色甜品芋圓之外，另提供石門區箴品茶研的「阿里磅鐵觀音」、金山區「金山紅」風味的限量乳酪蛋糕等產品，讓遊客可以充分感受基隆北海岸地區特色的在地體驗。現場也提供旅遊諮詢、緊急事故通報、自行車免費打氣等服務，讓遊客享受安全、舒適及便利的遊憩體驗。

北觀處強調，為鼓勵民眾一起為地球環境貢獻心力，金山芋圓王提供參與淨灘活動的民眾15％的折扣，只要遊客出具參與淨灘活動照片者，即可享有折扣，歡迎遊客於淨灘之後，犒賞自己一份在地甜品，飽覽海天一色風光，做環保又能享美食。

北觀處替醒，行動服務站的營業時間為每日下午2時至晚上7時30分，建議拜訪前可先於Google搜尋頁查詢金山芋圓王(景觀餐車店)，以避免撲空。