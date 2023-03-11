民進黨台中立委莊競程在北區元保宮前綠園道架設300吋LED大螢幕，舉辦直播派對。（莊競程提供／馮惠宜台中傳真）

2023WBC世界棒球經典賽，中華隊今（11日）晚將對戰荷蘭，民進黨台中立委莊競程在北區元保宮前綠園道架設300吋LED大螢幕，舉辦直播派對，下午3點起即有棒球創意市集熱鬧上場，熱情球迷自主帶來「國高中課本」寫的抗荷英雄國姓爺鄭成功的畫像前來助陣，希望能打敗荷蘭，獲得晉級機會。

2023世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨(10)日以11比7戰勝義大利奪得首勝，今晚7將對戰荷蘭，台中市北區、北屯區立委莊競程，特別在北區元保宮前綠園道，架設300吋電視牆，直播台灣對戰荷蘭棒球賽事，讓不能親臨球場的球迷，在這裡也能觀戰，一同吶喊「 加油，台灣」。

直播晚間7點開始，下午3點起即有棒球創意市集熱鬧上場，主辦單位準備500張小板凳，提供球迷輕鬆看球的氛圍，球賽還未登場，1000組綠色充氣加油棒，被索取一空，現場擠滿為中華隊加油的民眾，還有熱情球迷自主帶來「國高中課本」寫的抗荷英雄國姓爺鄭成功的畫像前來助陣，希望為中華隊集氣，再接再厲打敗荷蘭，獲得晉級的機會。

現場除啦啦隊在各局間熱舞表演，帶動氣氛，也邀請資深棒球球評許維智現場講解，讓球迷臨場感十足，還有約20攤好吃好玩的創意市集，讓民眾看棒球、吃美食，輕鬆度過假日休閒時光。

莊競程則帶著老婆與小孩，以及市議員陳俞融、曾朝榮、謝家宜與里長廖羽婷也與球迷坐在一起，手持加油棒，用行動為台灣隊加油。