「聯絡簿」是家長與老師溝通的橋梁，簽聯絡簿更是許多人的童年回憶，不過一名網友分享，有孩子將聯絡簿拿給阿公簽名，結果阿公沒有寫上自己的名字，反倒超直白地寫上「阿公」兩字，照片曝光後，讓許多網友不禁嘴角失守，還有過來人分享自身經驗，笑說：「我爸也做過一樣的事」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》分享一張照片，只見國小的孩子把聯絡簿拿給家長簽名，老師寫下：「今天先讓小朋友出去玩，XX情緒就比較穩定，比昨天進步，大家有幫她加油，給她勇氣喔」，不過家長並未回覆，家長簽章欄更直接寫下：「阿公」兩字，原PO看了不禁笑說「好可愛的阿公！」

阿公簽聯絡簿時沒有寫自己的名字，超直白地寫上「阿公」。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

照片曝光後，讓一票網友笑翻，紛紛留言分享經驗，「我簽姪女的聯絡簿也寫葉姑姑」、「我爸也是這樣簽」、「我爸也做過一樣的事」、「我們家阿婆也做過一樣的事，簽名：阿婆」、「之前我代簽直接寫姑姑，回來姪女說，老師說簽名字就好」、「我在候診室的時候，一個護士拿著單子跟阿公說，阿公我說要本人簽名，是簽你的名字不是簽本人」。

阿公特別的簽名引發熱烈討論，而過去也有一名超有創意的爸爸分享孩子的聯絡簿，只見他不只簽名，還用心地在親師留言板畫圖，維妙維肖地重現櫻木花道、流川楓等經典動漫角色，讓其他人大讚：「被孩子耽誤的畫家」。