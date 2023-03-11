27歲劉姓男子開車載女友，11日凌晨3時許在竹北市闖紅燈，被執行安居專案的員警示意受檢，劉男拒絕停車受檢逃逸，員警一路尾隨並通報攔截圍捕，雙方展開一場追逐戰，劉男被追到巷弄內被逮，原來是毒品通緝犯，還被搜到愷他命毒品。

竹北派出所所長楊中智表示，11日凌晨3時許，該所員警中華路執行安居專案勤務時，突然一部白色轎車從中正東路橋下來後直接闖紅燈，員警示意停車受檢，但該車快速呼嘯而過。

員警隨即上警車鳴笛追捕，並通知線上警網展開攔截，該車在路口一個90度大回轉，員警仍緊追不捨，大約經過3分鐘的追逐戰，該車開到中央路和華興街口被截獲，員警嚇令車上1對男女下車。

員警查出27歲劉男是毒品通緝犯，他承認車子是他的，但辯稱不是通緝犯，欲擺脫抓住他的員警，馬上被嚇令「蹲下！」

「這是什麼！」員警在劉男車內駕駛座車門握把處，查獲1包重5.12公克的愷他命，當場逮捕劉嫌和其女友，全案依法移送新竹地檢署偵辦。

竹北分局表示，執行安居專案，將持續加強查緝毒品等違禁物，維護社會、社區安寧，建立社區友善通報網，與民眾一同維護治安平靜。

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