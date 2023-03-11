玉澤演不斷對台下揮手和比愛心。（粘耿豪攝）

玉澤演俏皮用手指戳臉。（粘耿豪攝）

韓國男團「2PM」成員玉澤演時隔近4年來台，擔任「2023 GQ SUIT WALK」活動大使，他今（11日）天下午現身台北信義香堤廣場，一上台便用一口流利的英文向所有人打招呼，並表示「很開心疫情逐漸趨緩，這段期間我過得很好，今天看到大家臉上的微笑，你們應該也都過得不錯吧」，過程中也不斷對台下揮手和比愛心，還一度衝下台與粉絲合比臉頰愛心，讓現場尖叫不斷。

今一席Gucci深藍色西裝帥氣現身，玉澤演覺得西裝就像他的戰袍，「我的衣櫃裡大概有20件，重要場合就會拿出來穿，每次都會有種穿上盔甲上戰場的感覺，好像一切就緒，可以來幹大事了」，他也分享自己對於「紳士」的定義，他認為得從衣服進化到心裡，「除了身上的衣服之外，對人也要有耐心、體貼」，活動中也能感受到他對粉絲的體貼之情，看到空橋上也有滿滿的人圍觀，他不忘提高聲量親切地問：「後面的粉絲看得到我嗎？」

玉澤演與台灣相當有緣，2019年退伍後便受邀擔任台灣觀光宣傳大使，來台拍攝一連串的旅遊影片，全台走透透，他表示自己最懷念的美食是芒果冰，「但我知道現在不是芒果的季節，所以很難過吃不到」，但他願意為了芒果冰再來台灣。