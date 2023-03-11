澎湃新聞報導，全國政協十四屆一次會議第三場「委員通道」集體採訪活動11日下午在人民大會堂新聞發布廳舉行，大陸全國政協委員、中國電影藝術研究中心研究員皇甫宜川受訪指出，今年大陸電影市場刷新年度票房最快破百億（人民幣，下同）記錄，市場上受歡迎的影視作品越來越多元，接下來，就是要拍好電影，以多樣化和優秀電影滿足民眾日益增長的對美好生活的需要，就是中國大陸電影發展的硬道理和著力點。

皇甫宜川稱， 2019年是中國大陸電影行業的高光時刻，那一年中國大陸電影的票房超過了640億，螢幕數接近7萬塊，電影市場不僅類型多樣而且品質有了很大的提升，全年有超過17億人次的觀眾走進電影院看電影，市場上這些亮眼的數據和中國大陸電影業在方方面面取得的成績讓人們明白，中國大陸電影行業正在迎來一個非常好的前景。 但是誰也沒有料到新冠疫情突然出現。

皇甫宜川表示，面對疫情，面對從未有過的挑戰和衝擊，中國大陸電影人從來未曾放棄對光影夢想的探索，春節期間大家看到的那些電影就是中國大陸電影人交出的答卷，所以當疫情防控進入到一個新階段的時候，中國大陸電影行業能否快速復甦就成為中國大陸電影人特別關心的一個問題。這個時候，中國大陸電影行業需要什麼？就是信心，或者說中國大陸電影行業就需要一次重振信心的市場驗證，所以通常稱之的「春節檔」就成為大家關注的焦點，因為「春節檔」通常會被看作市場的風向標。

皇甫宜川認為，令人欣慰的是今年「春節檔」確實不負期望，《流浪地球2》《滿江紅》《無名》《深海》《熊出沒》等等電影在市場有非常好的表現。再次看到中國大陸電影的活力，也表明中國大陸電影行業守正創新所積累的巨大市場能量和基礎仍然存在，特別是中國大陸電影觀眾對電影的需求和熱情仍然存在。今年春節檔的票房超過67億，而且在1月最後一天突破了100億，刷新了中國大陸電影市場年度最快破百億的記錄，特別是1.29億的觀影人次，它意味著7天的假期有近1.3億人次的觀眾走進電影院看電影。

「朋友們，觀眾又再次回到了電影院，這對中國電影人和中國電影行業來講是多麼大的鼓舞和激勵，這就是信心。」皇甫宜川說，這也再一次證明了一個簡單而樸素的道理，有好電影才能有觀眾，有觀眾，電影才能夠生存和發展。所以接下來要做什麼，就是要拍好的電影，以多樣化和優秀的電影滿足人民日益增長的對美好生活的需要，就是中國大陸電影發展的硬道理和著力點。