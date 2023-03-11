西方集團目前正努力加速供應烏克蘭所需的武器，以協助其在與俄羅斯的戰爭中取得勝利。然而，烏俄戰爭暴露了不只美國，包含整個歐洲在內的武器生產（量產）能力的，這些武器不僅需要提供給烏克蘭，也需要用於西方集團自身的國防戰略需求。歐洲深陷能源價格高漲、原物料以及2022年中葉後，大規模企業破產導致基本工業元件短缺，深陷空有資本，產線卻打不開的問題，隨著傳統戰爭（Conventional Warfare）重回世界舞台，整個西方集團也在考慮可能發生的大國戰爭時，正視軍工業能量不足的問題，確實是首要之務。

歐盟國家企業申請破產統計資料，其中以工業製造業、營造業以及運輸業最為慘重。（歐洲聯盟統計局／Eurostat）

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）、《彭博社》（Bloomberg）和《財經時報》（Financial Times）、《歐洲動態》（EurActiv）報導和華府智庫戰略與國際研究所（CSIS）報告，本報先前2篇彙整報導已經談過美國軍工業彈藥以及尖端武器產能拉不上來的問題。實際情況為，不只美國軍工業深陷泥沼，歐洲問題同樣嚴重。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）於上個月警告，大口徑武器的交付等待期已經增加了3倍以上，這意味著現在這些訂購將需要超過2年才能交付。德國雖然正在大刀闊斧進行國防戰力擴展計畫，但目前國內的彈藥供應僅能足夠支撐「2天」的作戰。在一次兵推中，英國的彈藥庫存只能夠持續作戰「8天」。

歐洲軍工企業代表警告說，材料、能源成本的上升以及對從第3國進口的依賴限制住了歐洲國防工業動起來，捷克共和國武器與防衛產業協會主席海尼克（Jiří Hynek）談到，大多數生產武器彈藥所需的原物料今天在歐盟國家中完全沒有或僅能少量開採。海尼克還指出，歐盟從第3國，特別是亞洲和非洲進口關鍵原物料。

「舉幾個當今市場供應不足的產品，例如所有包裝材料、許多化學物質，還有生產火藥所需的纖維素。合成橡膠短缺，全部價格飛漲，」

歐洲防務領域工業大國義大利正在經歷痛苦的高昂成本。雖然該國一直以來從俄羅斯進口了多種材料，例如鋁、鉑、鈀或銠，但不得不尋找替代供應商。

歐洲軍工企業代表警告，歐盟從第3國，特別是亞洲和非洲進口關鍵原物料的依賴限制住了歐洲國防工業動起來。（示意圖／Shutter Stock）

製造軍用、商用和運輸船艦的造船大廠Cantiere Navale Vittoria公司總裁保羅（Paolo Può）表示：「鋼材價格從每噸約700歐元（近新台幣23000）上升至3500歐元（近新台幣11萬5千元），而鋁價格從每公斤5歐元（新台幣164）上升至15歐元（新台幣492）」

為了解決這些問題，歐盟領袖正在探討加速製造的方法，可能會採用類似於新冠病毒疫苗（COVID-19）開發時的預先購買協議。而在烏克蘭，彈藥匱乏問題是生死攸關的。在巴赫姆特等地，烏克蘭軍隊與俄羅斯僱傭兵和俄聯軍進行著慘烈的戰鬥，防守部隊表示他們必須節約火炮彈藥，因為他們得到的比他們需要的要少得多。

烏克蘭已呼籲歐盟每月向基輔發送25萬發炮彈，以真正取得作戰進展，英國《金融時報》援引烏克蘭國防部長雷茲尼科夫 (Oleksiy Reznikov) 上週五（3）致27個成員國的1封信中寫道，由於缺乏補給，烏克蘭軍隊只能發射作戰計畫中5分之1的砲彈

雷茲尼科夫寫道，大炮在「消滅敵人的軍事力量方面發揮著至關重要的作用」。「烏克蘭平均每月發射11萬發155釐米口徑的炮彈，是俄羅斯使用量的4分之1。」，換句話說俄國每個月打44至50萬發砲彈。

德國工業巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）拋出具備50萬發各式砲彈的年產能，其中包含24萬發120釐米的戰車砲彈。和法國凱薩自走砲（Caesar）火砲大廠Nexter，也拋出了每月1萬發的產能，但都能未解釋原物料哪裡來、能源成本怎麼轉嫁，以及最重要的，到底造不造的出來。

2023 年2月16日，155 釐米砲彈斯克蘭頓陸軍彈藥廠進行裝運。（路透社）

目前俄羅斯在烏克蘭「每天」的砲彈使用量相當於全歐洲「一個月」的產量。愛沙尼亞在一份發送給成員國的文件中表示，歐盟迫切需要增加其國防工業能力，以幫助烏克蘭的軍隊持續抵抗。該文件已被彭博社所見

北約成員國正在尋求增加生產能力，並同意提高彈藥儲備指導方針，以更好地規劃未來潛在的衝突。然而，歐洲國家尤其是生產線啓動緩慢，公司抱怨缺乏合約。

雖然俄羅斯的儲備也面臨壓力，但其產能是全歐洲的數倍。根據愛沙尼亞國防部長上週五的說法，俄國軍工業在「戰前」就有能力每年製造170萬枚152釐米炮彈，而俄羅斯國防部長紹伊古表示，俄國軍方在2022年增加了大約1倍的彈藥採購量。並且已經宣布2023年增加50％軍備支出，其中彈藥還要再增加一倍（大約是戰前的3倍產量），普丁在去年12月對國防領域表示：「我們沒有資金限制。國家、政府將提供軍隊所需的任何東西。」

即便是在西方集團各種制裁之下，包含晶片。俄羅斯依然都能透過中介商例如哈薩克、烏茲別克、土耳其、亞美尼亞、中東國家甚至中國輕而易舉地繞過制裁。

前美國國防部長顧問麥葛瑞格（Douglas McGregor）認為，西方決策圈忽視了俄羅斯的戰略優勢：地理縱深、幾乎無限的天然資源、高度的社會凝聚力以及迅速擴大軍事力量的軍事工業能力。