台中市觀旅局3月起啟動生物防治荔枝椿象，於休憩熱點施放平腹小蜂。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

近年荔枝椿象逐漸擴散至全台，每年3至5月是龍眼、荔枝花盛開時節，台中市觀旅局3月起啟動生物防治荔枝椿象，於東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道及新田登山步道沿線約施放4萬隻平腹小蜂，兼顧環境生態保育，提升旅遊品質。

天氣逐漸回暖，正值外來種蟲害荔枝椿象交配產卵期，不僅是龍眼、荔枝等果樹，包含台灣欒樹、無患子等喬木，都成為荔枝椿象易棲息的樹種。荔枝椿象雖不會主動攻擊人，蟲卵也不具毒性，但受驚嚇時所分泌出的臭液，卻對人體有危害。

台中市觀旅局指出，為防範荔枝椿象造成遊客安全疑慮，以及避免使用化學藥劑危害生態環境，3月起於東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道及新田登山步道沿線陸續施放約4萬隻平腹小蜂卵卡，以提升旅遊品質。

平腹小蜂會將卵產於荔枝椿象卵內，蟲卵被寄生後將無法順利孵化幼蟲，羽化後的平腹小蜂，會繼續尋找荔枝椿象的卵並寄生，進而達到生物防治效果。平腹小蜂為無攻擊性的卵寄生蜂，形似螞蟻，民眾會誤認是螞蟻，宜多加留意，請勿移動或碰觸掛在樹旁的卵卡。

觀旅局提醒，由於荔枝椿象的成蟲不擅飛行，遊客的肩膀很容易成為停靠站，生態防治期間，不要靠近作業區域，若誤觸荔枝椿象或被臭液噴到，可立即使用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱與搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。