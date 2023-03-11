根據荷蘭布拉邦省投資發展局（Brabant Development Agency）的說明，有12家科技公司的高層下週將訪問越南、馬來西亞與新加坡。布拉邦省投資發展局是參與籌劃這趟訪問的荷蘭公家機關。

布拉邦省投資發展局與愛因霍芬（Eindhoven）智慧港工業園區（Brainport Industries）發表聯合聲明說：「大多數的公司加入參訪，是因為他們正考慮在越南或馬來西亞擴大/建立生產地點。」愛因霍芬智慧港工業園區內有200家高科技製造公司。

兩名熟知計畫的消息人士告訴路透社，這些公司可能進行的投資，是減少對中國曝險的更廣泛長期策略的一部分。

參加這項參訪的12家企業，幾乎都是艾司摩爾的承包商。艾司摩爾是台積電、三星（Samsung）與英特爾（Intel）等半導體製造商的全球最大供應商之一。

在承受來自華府的施壓後，荷蘭政府從未授予艾司摩爾向中國客戶銷售最先進機器的許可。美國試圖阻撓中國製造先進電腦晶片的能力，並藉此拖慢其軍事發展的腳步。

艾司摩爾的微影系統每台要價高達1億6000萬歐元（約新台幣53億4080萬元），是用來製造電腦晶片的電路。

參與這項參訪的公司之一是Neways。根據Neways網站，Neways協助艾司摩爾開發用於微影系統的電子控制單元、電力控制與線路系統。Neways發言人不願對此發表評論。

愛因霍芬智慧港工業園區說，艾司摩爾供應商NTS Group是另一家將參加這趟商務考察的公司。NTS Group是精密機械工具的供應商。

根據其中一份文件與愛因霍芬智慧港工業園區的消息，其他加入參訪的公司為Bestronics、AAE BV、BKB Precision、HQ Group、KMWE Group、Sempro、蘇科思科技（Sioux Technologies）與VDL ETG。

VDL ETG在聲明中說：「VDL Groep在亞洲各地有不同分支機構…我們完全沒有離開中國的打算。」

新加坡也是這些公司考慮設置區域總部的地點。