縣府預計6點半開始發放號碼牌，預計7點發放爌肉飯、肉圓等應援美食，不過下午5點不到就湧入大批球迷。（吳建輝攝）

除了要力挺中華健兒外，也要領取限量400份的爌肉飯及200份肉圓，一起吃飽為中華健兒加油。（吳建輝攝）

世界棒球經典賽（WBC）預賽第2戰，昨晚中華隊對上義大利，全場轟出三發全壘打，終場以11比7擊退義大利，今力拼預賽2連勝，彰化縣長王惠美預計7點在縣府前廣場發爌肉飯、肉圓等應援美食，不到5點府前廣場前就湧入近百公尺的排隊人潮。

2023世界經典棒球賽中華隊第二場比賽10日晚間對上義大利，彰化縣政府前廣場直播吸引上百球迷守候，彰化縣長王惠美也守候在現場，發送限量爆米花及義大利披薩，期間張育成2分砲追平比分、宋家豪投出再見三振的那一刻，王惠美都興奮到站起來揮舞加油棒。

王惠美表示，昨天感謝彰化鄉親一起到府前廣場為球員加油打氣，比賽到最後中華隊以11：7獲勝，今天晚上7點將發放由溪湖阿讚豬腳爌肉贊助的400份爌肉飯，及縣府準備的200份肉圓應援，一起力挺、支持中華健兒。

縣府預計6點半開始發放號碼牌，預計7點發放爌肉飯、肉圓等應援美食，不過下午5點不到就湧入大批球迷，除了要力挺中華健兒外，也要領取限量400份的爌肉飯及200份肉圓，一起吃飽為中華健兒加油。