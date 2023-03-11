連續兩屆WBC（世界棒球經典賽）無緣複賽階段，韓國隊誓言討回顏面，這次雖然被分在相對好應付的B組，沒想到首戰卻意外敗給「袋鼠軍團」澳洲隊，退無可退的第二戰卻偏偏碰上死敵日本隊，韓國最終以4比13大比分敗北，根據日本媒體《體育報知》報導，賽後韓國球員各個神情落寞，也並未接受媒體採訪。

日本過往碰上韓國左投相對苦手許多，因此按照慣例推出曾效力於大聯盟紅雀隊的金廣鉉掛帥先發，對付日本陣中大谷翔平、吉田正尚及村上宗隆等重炮，3局上韓國率先發起攻勢，重炮捕手梁義智從大聯盟強投達比修有手中開轟，幫助韓國曾取得3比0領先優勢。

只是目標在於奪冠的日本很快做出表示，3下日本吉田正尚敲出超前比數安打，反倒以4比3反超，日本5到7局甚至都有分數進帳，包含6局下大谷翔平在滿壘時貢獻關鍵安打，最終日本以13比4輕鬆輾壓韓國，目前與澳洲同在小組賽搶下2連勝。

《體育報知》指出，遭逢歷史性慘敗的韓國球員幾乎不發一語，便快速經過了採訪區，先發2局丟掉4分的金廣鉉幾近崩潰快要哭了出來，該役韓國最後一任投手朴世雄面露疲憊不斷搖頭，連2戰開轟的梁義智也只是向媒體打招呼示意，僅有韓裔美籍的艾德曼（Tommy Edman）簡單受訪表示，「日本是一支非常具有天賦的球隊，但我們仍有希望晉級複賽。」