有「最美亞姐」美譽的香港女星楊恭如，當年是港台知名紅星，卻因爆出與「上海首富」周正毅的婚外情，讓她星途幾乎全毀，而她近年來把事業重心放在大陸，有空就與母親遊山玩水，生活過得愜意，近日她在社群平台更新近況，好狀態令人驚豔。

久未更新抖音的楊恭如，近期發了3則新動態，並以短髮造型現身，保養得宜的她，皮膚白皙緊緻無瑕疵，身材也沒走樣，風采依舊氣質出眾，完全看不出歲月痕跡，一點也不像已經49歲。

網友大讚「女神還是那麼美」、「這個是真美女」、「女神不老呀看來是真的」、「看起來還是這麼年輕」、「這麼多年還是這麼漂亮」、「顏值一直沒變」。楊恭如憑著電視劇《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、電影《風雲》等人氣作品，讓她成為玉女紅星，星途備受看好。

楊恭如49歲仍保養得宜。（圖／取自楊恭如抖音）

而外型亮眼的她，也和古天樂、王傑、鄭伊健等一線男星傳出緋聞，其中她和「上海首富」周正毅的婚外情最受矚目，雖然她始終對外否認戀情，但某天在餐廳時，被一名女子怒甩巴掌，眼鏡都被打飛，還罵了一句「妳幹嘛搞我老公！」原來該女子是周正毅妻子毛玉萍。

因為被爆出三角關係，讓楊恭如演藝事業也收到波及，之後轉往大陸發展，但聲勢已不如當年，多年後她也認了當過第三者，坦承被男方所騙，對方沒跟她說有老婆，讓她很受傷。如今的她長居大陸，有空就會和媽媽到處旅遊，相當享受單身生活。