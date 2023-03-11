「將軍府」有8棟老建物修繕，其中這棟是日本陸軍花蓮最高指揮官宿舍，被列入縣定古蹟。（花蓮縣文化局提供）

花蓮市美崙溪畔日式宿舍群建築「將軍府」是地方重要文史的地標。（花蓮縣文化提供）

花蓮市美崙溪畔旁的日式宿舍群建築「將軍府」，已列入縣級古蹟及歷史建築，不過年久失修，花蓮縣文化局獲文化部補助，修繕7棟建物和1棟古蹟，歷經3年細心施工，8月可完工，文化局徵求經營夥伴、委外管理，盼提升歷史建物的價值，讓文化資產重新活化。

將軍府自1936年建立，為整齊一致的日式檜木建築群，其中最豪華的獨棟建物為大隊長官邸，曾是日本陸軍在花蓮最高指揮官中村三雄大佐居住，因此聚落又被稱為「將軍府」，大隊長官邸也被登錄為縣定古蹟。

將軍府是地方重要文化資產，2005年經中央古蹟審查委員通過，列縣級古蹟及歷史建築，因已年久失修，縣府爭取文化部2018年推動「再造歷史現場」專案計畫，總經費約2.5億元，包括修繕8幢宿舍、周邊景觀與附屬設施等。

文化局長吳勁毅指出，2020年8月開工，是本縣歷年來營建成本、規模最大的文化資產整修案。預計委外經營場域既有8棟建築物和廁所，全區租金為每年新臺幣300萬元，履約期間為簽約日開始起算5年（含營運整備期），另收取履約保證金50萬元。

文化局不採取公開標租模式，而是以公開徵選民間團隊提出具有創意經營理念的營運計畫投件，將召開專家學者組成的評選委員會，評定出最有利、最合適之經營管理團隊。3月28日下午5時截止投標，29日下午2時在石雕博物館石全廳會議室開標。可至文化局文化資產科領取招標文件，或逕上文化局、花蓮縣政府官網下載。

縣府表示，將軍府是花蓮市重要文史的地標，由於建築材料及工法可能已失傳，導致修復不易，需多次文史考證，感謝工程團隊的用心。縣府也積極規劃各館棟室內空間的利用，提升歷史建物的價值，使文化資產重新活化。