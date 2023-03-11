網路文章指控士林警偽造查獲績效，分局嚴正駁斥。（翻攝臉書「靠北police」）

士林分局駁斥網路不實貼文。（本報資料照片）

臉書「靠北police」社團11日有爆料貼文，指士林警方「接獲民眾通報，前往旅館查獲毒品」，但事後李姓副所長卻擅改查獲內容，變成是在戶外查獲，士林警分局11日嚴正駁斥，表示調閱監視器、警員密錄器後，李姓副所長等人確實是在前港街查獲張姓嫌犯，貼文內容無端污衊，動機可議。

爆料貼文指稱，「我要靠北臺北市警局士林分局後港派出所，查獲毒品案件時，善用筆錄詢問技巧，玩弄文字遊戲，意圖偽造線上立破績效。」

內容表示，2月24日有民眾報案，曾經被拘禁在某旅館，後港派出所調查後，前往旅館查緝，果真在房間內發現犯嫌，並在桌上發現毒品、器具。

「好大喜功的李姓副所長就把這案件通報為線上立破毒品案囉，明明在旅館房內查獲，卻善用文字遊戲寫成某某地址前查獲！想當然是為了獲取長官肯定、多報獎勵、獲得獎金！」

對此士林分局指出，經調閱當天監視影像、員警執勤密錄器後，李等人當時在前港街查案，剛好碰到行跡可疑的張男，於是上前盤查，發現張因毒品案，遭士林、新北、澎湖3個地檢署通緝，另在他身上起獲安非他命、吸食器等毒品，於是將張帶回偵辦並解送歸案。

督察人員調查後，認定相關影像證據，與後港所調查筆錄卷資相符，並無爆料所稱「善用文字遊戲而捏造不實事項陳報績效」，警方強調若有風紀狀況，一定不護短徹查，有心人士利用網路匿名，張貼與事實不符、影響警譽之惡語流言，警方除澄清外也對相關行為感到遺憾。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！