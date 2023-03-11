台南市長黃偉哲（前排左三）參與金馬影后陳淑芳（前排右三）的新書發表。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲參加陳淑芳新書發表會。（程炳璋攝）

演出電影《孤味》成為金馬影后的陳淑芳前年受聘為台南觀光大使，今年推出《戲如妳：淑芳的孤味人生》專書，11日在政大書城舉辦新書發表，台南市長黃偉哲到場祝福，邀請她在台南建城400年再幫忙行銷台南觀光。

黃偉哲表示，很多緣分都因一件事情而起，建立了彼此的資源，有的人因為拍片愛上的那個土地，有人因為拍戲愛上那個人，希望淑芳姐能夠因為拍攝《孤味》跟台南結下更深的緣分，因為明年就是台南建城400年，希望她再來一起結緣。

黃偉哲贈送台南市名產包括文旦與黑豆油禮盒給陳淑芳，祝福新書熱賣，陳淑芳回贈新書致謝。她從拍攝《孤味》期間的花絮開始聊起，分享書中的精彩人生故事，讓影迷了解她一生對表演工作的堅持，不忘再大推台南的美食與風景，與現場讀者分享拍片心得。

台南市觀旅局表示，電影《孤味》以台南為故事背景，將鹿耳門天后宮、四草大橋、橋頭沙灘公園、漁光島等台南自然風貌、人文歷史呈現給觀眾，上映後替台南帶來一波觀光人潮，陳淑芳受聘為台南觀光大使後，所到之處例如八寶彬圓仔惠、香煎虱目魚腸等，都曾掀起一陣熱潮。

現場有近百位書迷拿著新書等待陳淑芳簽名，大家都感受到國民阿嬤的親和力。台南市觀旅局表示，清明連假即將到來，盼透過金馬影后的高人氣，推動疫後的旅遊潮，體驗台南的慢味與風情，造福台南觀光產業。