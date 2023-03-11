《Code Geass反叛的魯路修》官方推特9日公告日本動畫界大師木村貴宏，因罹患罕見疾病類澱粉沉積症(amyloidosis)，於3月5日離開人世，享年58歲。

木村貴宏過去擔綱《槍與劍》、《神魂合體》、《Code Geass反叛的魯路修》等動畫的角色設計，還參與許多插畫創作、動畫監督的工作。9日《Code Geass反叛的魯路修》官方推特發布訃聞，表示木村由於類澱粉沉積症辭世，因此應家屬要求公布死訊，並懷念他一生為動畫界做出的貢獻，「木村先生為動畫和插畫創作許多角色，這些美麗的動畫打動粉絲的心，我們只有感謝」，並表示全體工作人員祈禱木村貴宏的靈魂安息。

據了解，類澱粉沉積症是一種罕見疾病，患者的體內通常沉積著無法代謝的蛋白質，導致器官和組織功能受損，病情較嚴重者，半年內的死亡率高達25%，是死亡率頗高的一種疾病。木村貴宏的老婆表示很懊惱沒及時發現患病，盼藉由公布病名，讓更多人認識這種疾病，而曾在《Code Geass反叛的魯路修》替主角魯路修·蘭佩洛基配音的福山潤則更新推文哀悼，「這不是震驚的程度而已，無法用言語來形容」。

《Code Geass反叛的魯路修》在2006年正式推出，並於2008年播出動畫第二季，也發行漫畫和相關遊戲作品，深受粉絲喜愛，近年則推出《Code Geass反叛的魯路修：興道》等劇場版動畫，今年預計將播出《Code Geass 奪還的Z》，隨著木村貴宏離世，這部作品成為他的遺作。