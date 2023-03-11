財運可遇而不可求，尤其當月底荷包見底時，更令人怨嘆財神為何不來眷顧，《科技紫微網》運勢專欄分享天生具有富貴基因，跟錢特別有緣的前3名星座，依序是天蠍座、獅子座、雙子座，其中第1名的天蠍座天生對錢敏感，總是有不錯的偏財運，能獲得額外的錢財。

▍第三名：雙子座

雙子座是聰慧又理性的星座，而且還善於管理錢財。在年輕時，富貴基因並不明顯，但隨著年齡增長，尤其步入人生下半場後，他們賺錢頭腦、人脈資源將慢慢發酵，開始逐步吸金，從此不愁吃穿。雙子座即便功成名就，依然持續奮鬥，不會因此鬆懈下來。

▍第二名：獅子座

獅子座在人群中再怎麼低調，也掩蓋不了愛擺架子的本質。甚至不管走哪一行的獅子座，都懂得用物質包裝自己，享受別人欣賞的目光。然而，不是每個獅子座都含著金湯匙出生，為了擁有物質，賺錢慾望總是非常大，加上事業心強，便很快就能升職加薪，錢途自然光明。

▍第一名：天蠍座

天蠍座從小就有冷靜的頭腦，對錢財也格外敏感。雖不一定有大財，但他們的小財機緣卻不斷，例如，買彩券中獎或缺錢時有人雪中送炭等，對天蠍座來說，想賺進更多錢的毅力、判斷商機的犀利眼光、和好的社交手腕，都是標準配備，一手好牌在身，錢緣自然長久。