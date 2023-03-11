台中市優化公車專用道在台灣大道以分隔島區分為公車快慢車道，仍有駕駛人違規開進快車道情形，台中市政府警察局交通警察大隊統計，自2022年取締車輛違規行駛公車專用道迄今共36件；警方呼籲，一般車輛不可以行駛、停靠公車專用道，若誤闖應立即離開，否則將依法開罰，提醒用路人勿知法犯法。

民眾去年11月拍到1名機車騎士違規騎乘台灣大道公車專用道上，從民權路口開始，整路「暢行無阻」騎到忠明南路口，路程約1公里，雖未接獲民眾檢舉，但近期傳出有女騎士違規騎乘公車專用道被檢舉、外地人不熟誤闖等情形，警方指出，台灣大道公車專用道，除救護車緊急需求使用，一般汽機車即禁止通行。

台中市交通警察大隊指出，台灣大道公車專用道有台中車站（A至D月台）及台灣大道茄苳腳站至靜宜大學站等2處公車專用道；其中台中車站（A至D月台），警方於交通尖峰時段有派員警交通疏導，除公車外其餘車輛禁止通行。

交通警察大隊表示，用路人違規行駛於台灣大道公車專用道，依違反道路交通管理處罰條例第45條1項第4款「在多車道不依規定駛入來車道」及第13款「機車不依規定車道行駛」規定，可處600元以上1800元以下罰鍰。

警方表示，常常有民眾檢舉，拍攝舉證用路人違規使用台灣大道公車專用道影片或照片，警方後續調閱路口監視器追查開罰；過去因BRT公車啟用初期，因民眾對其車道不熟，經常發生誤闖車道，警方施以勸導，經改為公車專用道，民眾逐漸熟悉路況，違規情形減少。

台中市優化公車專用道，亦稱台灣大道公車專用道，是台中市快捷巴士藍線原行駛的專用路段，轉換成的公車專用道，快慢車道均設置於台灣大道，從五權路口到沙鹿區英才路口，其中黎明路橋到安和路口間未設公車專用道，並標示車種專用車道標線及公車專用道標字，於重要路口設置門架式牌，提醒用路人注意。