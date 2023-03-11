前副總統、前桃園縣長呂秀蓮的《呂秀蓮作品集》今天發布。（陳夢茹攝）

桃園市為感謝歷任縣長的貢獻，由文化局主導為歷任縣長出版專書，前副總統也是前桃園縣長呂秀蓮的《呂秀蓮作品集》今天發布，整套書共計16冊，其中14本是重新編整過去作品，另2本為新書，書中講述呂秀蓮生平故事與一路走來的理念。

「30歲得癌症、36歲坐黑牢、快60歲還要挨子彈！」呂秀蓮直呼，自己歷經非常多大事件，正值319的前夕，讓她想起當年莫名挨了子彈，中彈的當下低下頭卻發現旁邊前總統陳水扁的夾克上的沾著血跡，這2顆子彈撕裂台灣，還好自己還是活了下來，現在才能站在這個舞台發表新書。

呂秀蓮表示，319槍擊案的真相至今未被偵破，這個日子對自己來說很特別，因此也選在這一天將召開超越黨派、族群、宗教及性別的第1場「民間國是會議」，用愛來化解仇恨，希望能弭平社會的裂痕，一起為下一代擘畫新的未來。此外，這次出版16冊的作品集多數將捐給學校，要讓學生們無償閱讀，了解民主得來不易。

行政院副院長、前桃園市長鄭文燦表示，他在市長任內發現地方史記錄不足，因此決定訪談歷任縣長出版書籍，用鮮活的方式讓民眾更了解桃園這個地方，最後直呼「我的最後再來做！」交代要先把前面歷任縣長的書出版完畢。鄭文燦說，呂秀蓮投身民主運動，在台灣政治史上擔任過很多重要的角色，提倡女權、民權及台灣主權，細讀作品後更可以發現呂秀蓮字斟句酌用詞相當精準又細膩。

桃園市長張善政則說，台灣有這麼好的政治環境，呂秀蓮是其中關鍵的1位，當時擔任桃園縣長時，自己剛好在宏碁公司接到要在龍潭渴望園區建置雲端機房的任務，桃園縣府用最快的時間核發建照，讓他對縣府的執政效率驚嘆不已，後來在台大校長管中閔的「拔管風波」中，2人也連袂發聲「不是挺管而是挺法治」，對尊重法治的精神不謀而合。