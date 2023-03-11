高雄市鳳山區海光里長當選人鍾翠民（左）去年底放棄當里長，老公廖國誌（右）以484票順利當選，成功回鍋擔任里長一職。（柯宗緯翻攝）

原本連任2屆海光里長的廖國誌去年底參選高市議員未能當選，這次回鍋參選里長，最後如願當選，妻子鍾翠民高興地在臉書PO文，並貼出高市府祝賀「高票當選」的紅色海報喜訊，不少里民也獻上祝福。（柯宗緯翻攝）

高雄市鳳山區海光里長當選人鍾翠民，去年12月底，聲稱自己擔任軍醫院護士，不便兼職，選上卻遞交不就職聲明書，令外界相當錯愕。今（11）日海光里里長補選，共計4名候選人登記參選，最終由鍾翠民的老公3號廖國誌以484票順利當選，成功回鍋擔任里長一職。

針對鍾翠民當選卻不接里長，她的理由不少人直呼太瞎，質疑浪費選舉資源，事後鍾翠民向市府提出不就職聲明書，鳳山區公所則指派里幹事代理里長。高雄市選委會則表示，現役軍人依照規定不能參選，但鍾翠民非現役軍人，參選資格經審查沒有問題。

今天第4屆鳳山區海光里里長補選登場，開票統計結果，候選人得票數為：1號蘇麗如34票、2號王廷祐460票、3號廖國誌484票、4號吳梁月鳳152票。投票率為41.97％。

原本連任2屆海光里長的廖國誌去年底參選高市議員未能當選，這次回鍋參選里長，最後如願當選，妻子鍾翠民高興地在臉書PO文，並貼出高市府祝賀「高票當選」的紅色海報喜訊，不少里民也獻上祝福。

據高雄市選舉委員會表示，當選人名單將提報委員會議審議通過後，依法於3月17日公告當選人名單。