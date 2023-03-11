美國好萊塢性感女神莎朗史東（Sharon Stone），90年代憑著電影《第六感追緝令》一戰成名，片中她不僅三點全露，和男主角麥克道格拉斯（Michael Douglas）演出火辣床戲，換腳露下體的著名畫面更是轟動全球，令影迷難以忘懷。不過她最近透露，當年演出裸露戲的代價不小，甚至害她失去兒子的監護權。

Happy 65th Birthday to the fabulous Sharon Stone!



Do you have a favorite Sharon Stone movie?



For me, it's Basic Instinct with Michael Douglas! pic.twitter.com/cvgJr8dSNK — 🇺🇦 We Wondered Why Not (@TyMurphy19) March 11, 2023

根據BBC報導，莎朗史東日前在Podcast上接受訪問，憶及她在2004年與當時的丈夫布朗斯坦（Ron Bronstein）離婚，爭取兩人共同養子羅南（Roan）的監護權卻失敗。法官當時問了當時僅有4歲的羅南一句話，令她印象深刻：「你知道自己的媽媽在演情色電影嗎？」

史東表示，法官問話的方式，以及其他好萊塢人士後來對她的看法，都讓她感到深深被羞辱，「只因為我稍微裸露了自己，就失去了兒子的監護權。」「有誰知道那個橋段（指色誘一幕）有多難演、多折騰、多可怕嗎？」

《第六感追緝令》讓史東走紅，卻也讓她避之唯恐不及，包括避免再接演類似角色。但她也強調，觀眾不應該把演員和電影中的角色混為一談。「那些特別難演的戲，都是演員下了很多功夫，把自己變成一個複雜的人，才有辦法演出來的，」史東說。