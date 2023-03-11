嘉義市副市長陳淑慧為玩科技運動的民眾加油打氣。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市樂齡族在「i嘉科技運動會」玩科技體驗肌力賽。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市副市長陳淑慧鼓勵民眾玩科技運動鍛鍊肌力。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府衛生局首次結合運動訓練、肌力競賽與數位科技辦理「i嘉科技運動會」，11日在東區體育館舉行，有43隊近500人參加，副市長陳淑慧鼓勵民眾多多體驗體驗科技運動的趣味，進而能帶動城市科技運動風潮。

嘉義市政府衛生局為推廣科技運動及帶動風潮，將10組「好十肌」運動設備及「健康小站」生理量測設備，3月底前以行動健身房巡迴全市每個聯合里，便利市民就近體驗，可量測血壓、血氧、BMI、體脂率、水分率、骨骼量、肌肉量、內臟脂肪，「好十肌」可鍛鍊上肢6肌群、下肢4肌群，提升心肺及肌力。

11日首度舉辦科技肌力競賽，結合「太空救援」、「智能地墊」、「激流泛舟挑戰」、「精準握氣球」等數位科技項目，挑戰肌力、肌耐力、敏捷力、平衡力、專注力、反應力等體適能，依年齡、場域、分組競賽，共有長照據點組、銀髮健身俱樂部組、企業職場組及社會A組、B組、C組等共43隊，一起體驗科技運動的樂趣。

現場還有各項體驗設施，智慧健身鏡以大型鏡面螢幕、結合AI動作辨識、虛擬教練教學，用來輔助即時矯正動作；分站式體適能檢測，量完報告可以帶著走；「好十肌」及「健康小站」用Line即可登入，操作直接安全。

嘉市府衛生局長廖育瑋指出，有25支參賽隊是65歲以上長者組隊，最年長的87歲阿嬤動作靈活敏捷媲美年輕人，嘉義市推動10大旗艦計畫「樂齡勇壯城」，鼓勵50歲以上勇壯世代透過多元活動自我挑戰，接軌社會潮流，利於延緩失能失智。