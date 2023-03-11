兩岸發展研究基金會今早舉辦「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」記者會。文化大學社科院院長趙建民觀察，大陸商務部長王文濤此次參加台灣團審議，是重大訊息，一定有對台重大經貿政策宣布。另外，大陸有可能開放陸客自由行。

趙建民表示，今年大陸政府工作報告對台突出「文化」層面，應該是全國政協主席王滬寧的建議，在中華民族復興戰略下把文化重要性體現出來。同時，王文濤參加台灣團審議工作報告，這是重大訊息，在35個團組中商務部長特別參加台灣團，一定會有對台重大政策宣布，深化兩岸經貿發展。

趙建民指出，今年特殊的是美中台現在處在戰略調整期，三方有暖意，但「春暖花開不可能」，而是為下一輪競爭預作準備，關鍵就在美中關係未來鬥爭圍繞台灣，我方又高度依賴美方。

他展望今年台海有三引信，一是蔡總統過境美國；政府跟開放大陸航點同時間宣布就是要減少爆炸性，但對大陸來講跟美國第三號人物見面非同小可，定會嚴肅反應。再則美國眾院議長麥卡錫仍說不排除到台灣訪問。以及台灣成為東亞軍火庫，大陸不會輕易放過。在這三個北京核心利益下，兩岸交流、直航變得非常次要。

他認同兩岸當局近期展現積極交流是過去幾年所沒有的，有助兩岸和平，大陸更有可能開放陸客自由行。但軍事外交鬥爭會同步進行，尤其是對台軍事層次可能超越去年。

至於國台辦主任宋濤未如外界預期接任全國政協副主席，趙建民認為並不重要，重要的是中共對台戰略如果是鬥爭為主，武力壓制台獨，台辦沒有角色，地位邊緣化，這是過去幾年的情況，中國大副外交部及解放軍分別對台行動。若對台工作轉移到交流，國台辦角色立即重要，選擇宋濤就是對他能夠開展兩岸交流的信任。