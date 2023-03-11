觀音大潭里民痛批，難道這邊居民都是二等公民？髒東西通通要丟進來大潭燒。（彭明聰提供／蔡明亘桃園傳真）

針對大潭里民抗議，桃市府經發局表示，會將地方意見帶回討論並持續與廠商溝通，環保局也說會持續加強空汙監控。（彭明聰提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園沿海一周連爆3抗議！繼漁民抗議中油三接外推、大園內海產業園區引反彈後，觀音大潭又有廠商將進駐桃科興建燃燒固體再生燃料（SRF）的汽電共生廠，居民群起反對，痛批已無法忍受空汙，如今又要蓋焚化爐，難道他們是二等公民？強調不需回饋金，要求市府阻擋並改變設廠方向，若協調未果將赴市府抗議。經發局表示，會持續與廠商溝通並將意見帶回討論，慎重研議妥善解決之道。

大潭里約有2300位居民，今聚集約200人到大潭活動中心，高舉手板喊抗議，上頭寫道「強力杜絕汙染工廠」、「可憐大潭里處處高汙染」、「停止開發不要焚化爐」、「救救大潭里」與「拿出魄力解決空汙」等語，強烈反對廠商新建焚化爐，市府環保局、經發局與廠商皆到場關心、說明。

大潭里長彭明聰指出，大潭三分之一面積被徵收為工業區，桃科、環科、台電和許多工廠都在此，已有多間SRF廠商進駐，根本是美化名稱的焚化爐，即將增建的廠占地約5公頃，比現有生質能中心還大，難道大潭就如此倒霉，廠家只要申請通過即可設廠，也不用開說明會與環評，把汙染通通丟給大潭，空汙是居民生活恐懼，環境扛起沉重壓力，已超過負荷。

「難道我們是二等公民？」彭明聰直言，市府既然要引進相關廠家，就要把關好空氣品質，雖近年有改善但還是很臭，針對新廠家將進駐，里民強烈反彈，怒轟「我們不需要回饋金，只要該廠改變設廠方向」，請求市府阻擋，若協調未果將號召里民到市府抗議。

市議員吳進昌認為，大潭絕不容許再蓋廢棄物焚化爐，設在桃科非常不合理，現況空氣品質已經很差，令人無法接受，再多回饋金都彌補不了環境傷害；市議員許更生也說，環科與桃科內有許多分類燒廢棄物的廠家，居民不願再有焚化爐相伴。2人都表示會持續協助居民表達意見。

經發局說明，經濟部與環保署為加速發展綠電及再生能源，達成2025再生能源發電占比20％政策，且為促進SRF循環經濟發展，2020年召開「研商桃園科技工業園區再生能源產業申請入園案」會議協商入園條件，該公司已獲經濟部推薦，至於後續申請資格，市府會嚴格審核。

經發局提到，大潭里民反對SRF廠入園心聲，市府已聽到，未來一定慎重研議妥善解決之道，市府也將要求廠商對民眾清楚說明，獲得地方居民共識。

環保局也表示，近年運用科技防制設備偵查空汙，雖情況有改善，但當地民眾感受與期待上仍有落差，會持續要求廠商改進，並運用科技辦案即時監控空氣品質，若出現異常，將出動稽查員入廠稽查，超標者將依法處分並要求改善。