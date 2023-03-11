桃園忠烈祠暨神社文化園區從日本迎來天照大神等供奉，引發專家學者批評。（翻攝自桃園觀光旅遊官方IG／蔡依珍桃園傳真）

桃園忠烈祠暨神社文化園區從日本迎來天照大神等供奉，引發專家學者批評棄祖背宗，市府指出，園區管理要點規定委外廠商只需送主管機關「備查」，致衍生爭議，現已研擬修正管理要點，並與委外廠商密切溝通，以更周延的作法活化歷史空間，日本神祇也將由廠商送回。

桃園市議員牛煦庭說，建於1938年的「桃園忠烈祠」，前身為日本人所建造的「桃園神社」，是台灣保存最為完整的日治時代神社，2018年更名為「桃園忠烈祠暨神社文化園區」，2021年將部分館舍及周邊綠地委外經營，主要範圍為忠烈祠中門以外的園區空地與部分館舍。

牛煦庭說，豈料前市長鄭文燦卸任前夕，在去年12月5日修正「桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點」，將部分園區相關規範改納至營運計畫管理，促成廠商在忠烈祠迎回日本神祇「天照大神」敬拜，成為全台灣唯一供奉日本神道教的神社，他直言，妝點神社意象並非不行，但在忠烈祠拜日本大神絕對不妥，要求盡速調整。

市府解釋，文化園區過去尚未委外時，依據管理要點，若團體或個人有意舉辦活動，都必須經過主管機關審核，但去年12月初將管理要點改納入營運計畫規範後，委外廠商只需要送交主管機關「備查」，空白授權將衍生許多爭議，反而不利於文化空間的活化。

市府強調，原則上仍會鼓勵廠商發揮活化場域的創意，但基於忠烈祠的特殊意涵與歷史背景，身為業主的市府，仍不能放任廠商只做商業考量，未來會加強與廠商的溝通，以更周延的作法活化歷史空間，減少爭議，共創雙贏。由於此次活動即將告一段落，日本神祇也將由主辦的委外廠商送回。