桃園家扶中心扶幼委員會主委陳鄭權（左四）與桃園家扶中心扶幼委員高豐成（左五）表揚頒發25年資深志工。（蔡明亘攝）

桃園市約有10.2萬人加入志願服務行列，其中桃園家扶中心約有300名志工，行善不落人後，更有人「從小姐做到阿嬤」，67歲的賴秀芬1992年接觸中壢溫媽媽愛家服務隊自此投入志工服務，地點包括衛生所和部桃醫院等，服務超過30年，更長期擔任志工隊幹部，建立規章制度、聯繫隊員情感，喊話要做到不能做為止。

桃園家扶中心今表揚36名績優與資深志工，以及3名卸任志工隊長，現場聚集家扶之友會、展愛服務隊、中壢溫媽媽愛家服務隊、桃園溫媽媽愛家服務隊與大溪志工隊，共145名志工出席。家扶中心表示，去年經歷疫情與政策鬆綁，志工服務不間斷，總服務時數達6018小時，盼大眾加入志工行列，協助推廣扶幼工作。

今年將服務滿31年的賴秀芬，是許多社工與志工口中的「秀芬姐」，參與桃園首屆在家扶中心舉行的保母訓練後，發現許多志工都在協助弱勢團體，下定決心結訓後一定要加入，隨後在中壢衛生所、部桃醫院的急診室和安寧病房、中壢馬祖新村，還有家扶大小活動，都能看見她的身影。

賴秀芬表示，在醫院擔任志工會遇到較多突發狀況，非常有挑戰性，因此自告奮勇站上服務崗位，至今也在服務台協助就醫民眾，她也會自掏腰包，定期捐贈獎助學金給弱勢學童。此外，她也擔任過志工隊幹部，建立志工隊的規章與制度，2度接任隊長的她常分享自身經驗，連結隊員間的情感，讓志工隊最大化提供服務。

年幼時曾接受家扶基金會幫助的李月春，長大後決定有能力就要回饋社會，加入家扶之友會超過30年，她秉持取之家扶回饋家扶精神，從小額捐款變成長期穩定認養人，全心投入各式活動，另也發揮從事壽險業的人脈，宣傳家扶活動，每年都招募近50人一起參與園遊會服務家扶家庭，發揮自身影響力，把愛傳下去。

桃園家扶中心表示，家扶中心長期提供經濟扶助、兒少保護與寄養服務等，除第一線社工的努力外，更有賴志工團隊的支持與協助，才能順利執行服務，相當感謝五隊志工夥伴對桃園家扶中心推廣各項扶幼工作，盼號召更多有志之士加入志工行列，一起組成愛的傳遞天使帶給孩子無憂的生活。