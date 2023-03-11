智商高的人因為學習力強、思維敏銳，往往更容易獲得成功，但《搜狐網》運勢專欄點名4星座，雖然聰明絕頂，卻經常因為一些缺失而吃很多虧，離成功總差一步。

▍TOP4：射手座

射手座對生活抱持著極大的熱情，加上思維敏捷，能很快解決不少棘手的難題，同時他們也勇於冒險，喜歡嘗試新事物，生活過得多采多姿。不過射手卻很容易因為過度自信而犯下錯誤，甚至太過急功近利而錯失機會。

▍TOP3：水瓶座

水瓶座腦袋靈活、好奇心強，對新鮮事物很感興趣，不過因為太過理想主義，總把事情想得太美好，以至於很難接受現實的殘酷和無可避免的難題，這讓他們感到十分挫折，很容易被現實打敗。

▍TOP2：雙子座

雙子座好奇心旺盛，加上反應敏捷，不僅能快速吸收新知識，還能舉一反三，即便一心二用也難不倒他們。不過雙子座的專注力不佳，很容易被其他事物分散注意，而難以取得成功。

▍TOP1：天蠍座

天蠍座聰明絕頂，擅長思考和分析問題，加上有很強的直覺和洞察力，讓他們能很快做出正確的判斷。不過天蠍座的問題在於很難放下內心防線，總是懷疑別人的意圖和動機，所以很難和人合作，甚至因為猜疑錯失良機。