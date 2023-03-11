花語為「不變的愛」的洋桔梗，是頗受歡迎的情人節花卉之一，花色有紅色、粉色、橘色及雙色等。（台北花市提供／張芷瑜台北傳真）

3月14日的白色情人節將至，有不少人會買花回贈表達心意，台北花市表示，花語為「不變的愛」的洋桔梗，是頗受歡迎的情人節花卉之一，花色有紅色、粉色、橘色及雙色等，贈送時可依對方個性挑選適合色系，選購時宜挑選花瓣開度7或8分為佳。

台灣花店協會副理事長張輔仁表示，下周是白色情人節，雖沒有2月的情人節買氣多，但近日也比平時增加2成業績，且春天到來百花齊放，目前花價都很平穩，種類也多樣，像玫瑰、洋桔梗一隻都約50元，買花送禮很划算。

張輔仁也說，白色情人節最受歡迎的花種有桔梗、玫瑰，而繡球花、滿天星或海芋等也都有人購買，他也建議，2月送過玫瑰，3月若想回送男性花卉，可選擇剛性或繽紛花系，如向日葵、紫色或黃色的海芋等。

台北花市說明，洋桔梗花語為「不變的愛」，花色繽紛多樣，有紅色、粉色、橘色、 黃色、綠色及雙色等系列，花瓣具清柔淡雅質感，花型則有單瓣及重瓣品種，加上洋桔梗外形優美飄逸，是受歡迎的情人花卉之一。

台北花市也說，贈送時可依對方個性或含意挑選適合的色系，比如活潑大方有著熱情個性的人可送紅色系，活力四射的對象就送橘色系，代表清新、穩定的綠色系，則適合個性穩重的人。

台北花市也說，選購時宜挑選花瓣開度7或8分，花莖粗硬直挺、花朵完整、花朵數多又大、色澤佳、花瓣無折傷者為佳，而且單枝花朵數要達3朵以上，葉片無病害，回家瓶插擺放壽命才會長。