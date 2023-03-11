美國去年10月宣布對大陸限制先進製造設備出口，並於近幾個月積極說服日本、荷蘭加入。有消息指出，拜登政府將進一步收緊對華半導體製造設備出口限制，已經向美國企業介紹該計畫，最快下個月宣布相關措施。

美媒引述知情人士透露，拜登政府已經向美企通知計畫相關措施，且也告訴他們最快下個月宣布制裁新規，屆時需要特殊出口許可的設備數量可能將上升一倍，對應用材料等設備製造商造成衝擊。

知情人士說，根據新規，拜登政府計畫與日本及荷蘭政府協調，後兩者都是佔晶片製造設備市場主導地位的國家。一位熟悉政府計畫的知情人士表示，即便其他國家採取相對緩和的限制措施，也不會影響美國的出口管制力道。

報導指出，目前需要特殊出口許可的半導體製造設備約17台，知情人士稱，若日本及荷蘭加入實施出口管制，數量會增加一倍。

美國、日本及荷蘭主導全球半導體製造設備市場，若缺乏美國應用材料、科林、柯磊，日本的東京威力科創，以及荷蘭艾司摩爾的設備供應，將無法興建先進晶片製造廠。