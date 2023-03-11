桃園市原住民族部落大學暨族語學習班11日舉行開學典禮，市長張善政親頒聘書給薪傳師們，盼原民朋友在桃園打拚之餘，能無後顧之憂地延續自身文化。（蔡依珍攝）

桃園市原住民族部落大學11日和5所社區大學簽署合作意向書，市長張善政以部落大學校長之姿代表簽署。（蔡依珍攝）

桃園市原住民族部落大學暨族語學習班11日舉行開學典禮，市長張善政親頒聘書給薪傳師們，盼原民朋友在桃園打拚之餘，能無後顧之憂地延續自身文化。（蔡依珍攝）

桃園市原住民部落大學邁入21年，去年榮獲中央評鑑優等佳績，今年再擴大辦理，和5所社區大學簽署合作意向書，市長張善政說，原住民人口數僅次於花蓮，今年花蓮豐年祭啟動儀式要移師桃園，證明桃園獨特性，一定要讓原民在桃園沒有後顧之憂，打拚之餘也能夠延續傳承他們的文化。

張善政分享，自己在高中、大學寒暑假常去爬山，發現原民朋友的熱情與文化，像高山風景般美麗，從此與原民朋友結下不解之緣，過去在參與原民活動時，原民朋友也替他取下泰雅族名「Yumin」、阿美族名「Namoh」，笑說：「今年豐年祭請用這兩個名字叫我！」

張善政說，桃園原住民族人口數僅次花蓮，高居全台第二，預告花蓮縣長徐榛蔚已告訴他，今年花蓮豐年祭啟動記者會將移師桃園舉辦，顯見桃園已成為推廣原民文化的重要據點。

張善政說，桃園有許多原民朋友是離開原鄉，到桃園落地生根，部落大學、族語學習班的推廣，有助第二代的原民孩子學習與傳遞文化，百尺竿頭，更進一步，市府將挹注更多資源在部落大學，提供足夠的人力與物力，努力將政策成果推展至全國第一。

原民局長陳姿伶表示，桃園市原住民族部落大學2002年開辦以來，至今邁入第21年，今年共規畫多元豐富的55門課程，包括文化探索、產業經營、職業訓練、語言教育、生態環境及發展部落生態旅遊等領域。另也開設族語文化學習班23班、族語認證班40班、假日族語才藝班2班及族語教師研習3場，更特別針對考取族語認證中高級族人，開設族語精進班5班，培育族語專業人才，預計受益學員將高達約4000人次。