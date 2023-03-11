中華隊11日晚間將對戰強敵荷蘭隊，賽前兩隊「先禮後兵」話家常，林子偉就前紅襪隊隊友波格茲（Xander Bogaerts）相見歡，波格茲要林子偉輕鬆打、不要再轟了，林子偉回他：「沒有沒有！我們這一場一定要拿下來。」

林子偉與波格茲在紅襪當過多年隊友，後來兩人先後離開球隊各自打拼，沒想到卻在經典賽再度碰頭，今天賽前林子偉也特地向前和老朋友打招呼。

看到許久不見的老朋友，波格茲也十分開心向前擁抱，但他開玩笑說叫昨天敲出陽春炮的林子偉今天不要再開轟，說昨天已經打完了，叫他短打就好；林子偉則說：「他剛剛叫我今天輕鬆一點，我說沒有沒有，這場我們一定要拿下來，你也不要打全壘打。」

由於稍早義大利不敵巴拿馬，讓中華隊陷入背水一戰，此役中華隊非贏不可，林子偉表示，雖然面臨大聯盟等級好手的荷蘭隊，但中華隊打線也不差，「我們也不會輸他們。」

不過由於賽程安排，林子偉沒有時間盡地主之誼請波格茲吃飯，此外，王維中也去跟運動家隊前隊友大普洛法（Jurickson Profar）打招呼、聊天。