日本推出火球男佐佐木朗希先發主投。（美聯社）

2連勝的日本交手同樣尚未吞敗的捷克，推出年輕火球男佐佐木朗希先發，首戰以逆轉之姿取勝的捷克，面對強權日本豪不畏懼，1上2出局靠著區路普（Marek Chlup）二壘安打及游擊手中野拓夢的失誤攻下1分，竟然先馳得點，捷克先發投手薩托利亞（Ondrej Satoria）還在兩度K掉大谷翔平。所幸日本靠吉田正尚擊出兩分打點二壘打，3局結束以3比1反超。

捷克1上靠區路普二壘安打及游擊手中野拓夢的失誤攻下1分，先馳得點。日本首局遭到3上3下，大谷翔平領到首張老K。2下日本由中心打線帶起攻勢，1出局後吉田正尚、山田哲人敲安，山川穗高保送讓日本獲得滿壘機會，不過薩托利亞穩住陣腳，讓才剛發生失誤的中野拓夢敲出二壘高飛球出局，再以滾地球解決甲斐拓也，安然度過危機。

3局上佐佐木朗希化解兩人在壘危機，3局下1出局後近藤健介擊出二壘打，大谷翔平在得點圈有人的情況下，竟去追打薩托利亞的挖地瓜72哩滑球，且揮空力道之猛連頭盔都差點弄掉，狼狽吞K。不過日本攻勢未歇，村上宗隆獲得四壞保送，吉田正尚、山田哲人連續安打，讓日本連得3分反超。

日本先發陣容

第一棒中外野手努特巴（Lars Nootbaar）

第二棒右外野手近藤健介

第三棒指定打擊大谷翔平

第四棒三壘手村上宗隆

第五棒左外野手吉田正尚

第六棒二壘手山田哲人

第七棒一壘手山川穗高

第八棒游擊手中野拓夢

第九棒捕手甲斐拓也