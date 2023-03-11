73歲資深女星翁倩玉在80年代紅遍全亞洲，人氣不輸永遠的女神鄧麗君，她能唱又會演，還曾獲得金馬獎影后頭銜。翁倩玉出道至今還是活躍於演藝事業，定居日本的她近期回台出席活動，立刻變鎂光燈焦點；日網更傳出翁倩玉18日將為NHK電視台Archives 20周年活動打頭陣獻唱，可見她在日本地位有多高。

長年定居日本的知名女星翁倩玉，今年3月初被邀請回台灣參加活動，近年醉心於版畫、著作和服裝設計的她，預計今年底又會回來台灣辦版畫展，令不少粉絲相當期待；而翁倩玉返台被發現73歲近況仍保養得非常好，凍齡顏值也引起討論。

翁倩玉定居日本，在當地擁有超高人氣。（圖／摘自翁倩玉官網）

有粉絲也分享，翁倩玉雖然73歲了，在日本仍是天后級別的女歌手，在日本NHK電視台Archives 20周年活動「昭和歌謠祭」，她就是第一波表演嘉賓；從翁倩玉官網轉發的活動海報中，得知翁倩玉應該會演唱那個時代的名曲，已經73歲還能在重大活動打頭陣，由此可見她在日本的超人氣。

翁倩玉出道至今寫下許多驚人成績，唱紅許多金曲，像是像是《祈禱》、《愛的奉獻》以及日劇《阿信的故事》主題曲《永遠相信》等，而且她也是第一位登上日本NHK紅白歌唱大賽的外國藝人。