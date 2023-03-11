二膽上兵穿救生衣游往大陸廈門，最後遭到大陸海警救起。金防部表示，島上的救生衣沒有短少。媒體人黃揚明大膽推測，軍方稱救生衣沒有減少，該上兵的救生衣有可能是從民間購買，預謀要走這一趟。

黃揚明今(11日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，他穿著救生衣，表示他不是無故落海。他是有意圖的下海，但不知道他要去哪裡？他認為，對岸一定會問他為什麼要來，大陸會針對非法入境去盤問，尤其他是軍人的身分，非常敏感。這不是一般像在對岸犯法遣送回台，所以他不一定能遣返。

主持人李珮瑄問到，國民黨立委陳玉珍轉達該上兵有感情因素，也許在對岸？黃揚明表示，他猜測會不會是去對岸見網友，因為他穿的那件救生衣，軍中清點時並沒有減少，因此他有可能在營休假時從民間買的，然後藏在一個地方，他可能預謀好要走這一趟，這只是從目前得到的線索去研判，不能代表正確的訊息。

黃揚明指出，因為他是軍人，對岸能釋放給台灣的訊息很有限，至於有什麼管道去營救？還有怎樣把該上兵帶回來？考驗兩岸的高層。這不是像過去金門高粱恢復進口那種層級能夠解決的問題。

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