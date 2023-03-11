洪孟楷也請出延平郡王鄭成功，希望中華對抗荷成功。（呂健豪攝）

眾人也比出敬禮手勢，向昨晚成績優異的中華隊選手張育成致敬。（呂健豪攝）

排第一的球迷在中午12點就來排隊。（呂健豪攝）

中華隊10日在WBC世界棒球經典賽展現韌性，以包含3發全壘打在內的猛烈打擊火力，逆轉力退強敵義大利隊，讓台灣在本次賽會取得首勝，保留晉級第二輪的一線生機，為了慶祝中華隊的精彩表現，新北市政府今晚在府中雙城平台舉辦直播派對，活動前國民黨立委、議員共11人到場發放550份雞排給球迷，讓球迷一邊吃美食，一邊為晚間的中荷大戰加油。

為了慶祝中華隊以精彩的逆轉勝擊敗義大利，國民黨立委江啟臣、洪孟楷、羅明才、林德福、台北市議員徐弘庭、張斯綱、李明賢、柳采葳、新北市議員葉元之、桃園市議員凌濤以及國民黨發言人李明璇共同發起，每人贊助50份，550份雞排，在新北市今晚於府中雙城平台舉辦的台荷大戰直播派對前發放給球迷。

洪孟楷表示，昨晚一得知贏球之後，立刻拜託2家雞排店的老闆，連夜訂購調貨、炸雞排，2家店同心協力分工，所以這2家雞排店可以稱作「愛國雞排店」，洪也強調，每人加碼50份雞排不是小氣，而是真的來不及調貨。

明天中午也在舉辦中華迎戰古巴賽事直播的台中市，立委江啟臣也說，有鑒於大家反應非常踴躍，對中華隊的之持例到源源不斷，所以希望這樣的支持可以來自各地，明天在台中直播的現場也加碼300片雞排，歡迎今天在新北市來不及領的的民眾可以到台中領，江還語帶玄機的說：「不好還會有人加碼一些台中最有名的珍奶！」

台北市議員張斯綱則表示，台北市也響應台中、新北，將在明天南港的台古大戰直播派對加碼500杯珍奶，因為明天比賽在中午，所以雞排來不及炸。

最後，洪孟楷強調，全台灣的球迷昨天心情都非常激動，自始至終都很有信心中華隊一定會贏，不到最後一刻絕不放棄，所以不管是昨天的比賽，還是待會對荷蘭的比賽，相信中華健兒一定會給大家最好的結果，絕對可以旗開得勝、贏得勝利。