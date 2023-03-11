美國矽谷銀行（SVB）倒閉，執行長貝克爾（Greg Becker）被抓包提前抽腿。美媒報導，貝克爾在矽谷銀行倒閉前兩周，拋售360萬美元（約台幣1.11億元）公司股票。

報導指出，據監管文件來看，2月27日，貝克爾以平均每股287.42美元出售矽谷銀行母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）12457股股票，共套現近360萬美元，這是他於1月26日提交出售股票相關計畫。

在執行長貝克爾賣掉股票近兩周後，矽谷銀行周五（10日）突轟然倒下，他的賣股時機也引發外界議論。

貝克爾和矽谷銀行對於賣股消息，均未做出任何回應。目前無法得知貝克爾在提交賣股計畫時，是否就已知道公司正在設法籌資。

深陷流動性風險的矽谷銀行，已被美國聯邦存款保險公司接管。據了解，矽谷銀行金融集團正在急尋買家，打算將部分或全部股權出售。

貝克爾日前發布公開信，表示尋求出售普通股與可轉換優先股，希望能籌得22.5億美元，以彌補債券投資虧損。他還坦承由於出售債券，導致稅後投資虧損高達18億美元。