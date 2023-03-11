吳沐玹曾是行腳節目外景主持人。（陳孝志提供）

曾是行腳節目外景主持人的女藝人吳沐玹工作時接觸過許多人，對婆媳關係卻一竅不通。日前她上節目，為了前男友的媽媽以餵食兒子食物的方式宣示主權，被主持人于美人噹「不懂看婆婆臉色」，傻呼呼的，吳沐玹反問她：「妳也會是這樣的婆婆嗎？」當場于美人翻了個白眼，澄清自己是個很nice的人。

在《我就問你正常嗎？》節目上進行到「男女在一起怎樣分手不會太過份？」主題，吳沐玹說自己是美食主義者，眼前有好吃的絕不放過，如果好吃的落入別人嘴巴，她可說什麼都不讓。她舉例，有次她跟前男友家人出遊用餐，席上點了一鍋雞湯，一隻雞就兩隻雞腿，前男友媽自己夾了一隻，另一隻夾給兒子，吳沐玹說：「我前男友竟然沒問我，就默默的吃掉了！」

另一次點了一籠四顆的龍蝦餃，三人各吃一顆，吳沐玹超愛吃龍蝦的，她緊盯著剩餘的那一顆，但前男友跟他媽兩人互推，就是沒問她要吃嗎，「當下我感覺我一整個就是個外人！」還有一次，她跟前男友吃七片一份的鮭魚生魚片，「很公平，我們各吃三片，最後那一片，他問都不問就自己吃了！」經過雞腿、龍蝦餃事件，事不過三，這次吳沐玹不忍了，大吼「我要跟你分手！」

于美人聽完直接跳過她對食物的斤斤計較，嚴肅表示：「這是妳不對，妳要看懂前男友的媽媽臉色，她都做的那麼明顯了。」講得吳沐玹一愣一愣的。于美人以老先覺的姿態接著說：「如果我是男方的媽媽，我的表現是在宣示主權，兒子是我的，妳不要喧賓奪主。以後什麼事都要看我臉色，如果你無法接受，那就別想進我家門。」

吳沐玹一聽，才驚覺自己在婆媳相處上很不精，但又神經大條反問：「于姐妳是這樣的婆婆嗎？也會這樣對兒子的女朋友嗎？」于美人趕緊澄清：「沒有沒有沒有！不會不會不會！我可不是喔，我是個非常親切的人！」

下了節目，身為資深經紀人的好友陳孝志提醒她，下次不要再挑戰主持人，小心以後沒通告，這次就當是做節目效果。吳沐玹無辜地說：「沒辦法，以前做節目就是要東問西問，我是好奇寶寶嘛。」她以前跟張善為、張勛傑、楊一展為八大《大腳走天下》走遍台灣各角落，拍了微電影《逐步輕熟》。近來重返演藝圈，沒想到就跟于美人「結下樑子」，她笑說：「才不會呢！姐是很好的人，謝謝她邀請我上節目，我會繼續傻傻做節目效果。」