萬巒鄉長林國順敲響銅鑼，宣告活動開始。(民眾提供)

2023萬巒好客產業博覽會11日在鄉長林國順敲響銅鑼後盛大開展，現場集結在地商家及六堆12鄉區共同參展，超過60個攤位，展出特色產品，把萬巒所有好吃、好玩的全部集合到萬巒國中，展現南部客庄滿滿熱情。

萬巒鄉是今年六堆運動會主辦鄉區，11、12日來自全台客庄團體紛紛齊聚萬巒，「好客產業博覽會」藉此擴大舉辦，除有近40家來自萬巒在地的特色商家，還邀請六堆12鄉區的客庄共襄盛舉，喜迎六堆盛事。

林國順致詞時提到，今年萬巒用各種方式將六堆12鄉區，美麗、好玩的地方，還有一直流傳到現在，富有內涵的文化，讓大家來認識，產業博覽會兩天，歡迎多多來現場支持萬巒在地小農。

萬巒好客產業博覽會現場，除了呈現萬巒在地優質可可、咖啡、蜂蜜、百香果及芒果等農特產品外，還有許多客家風味美食及藍染手作；此外，特別規劃「萬巒展區」介紹萬巒特有的自然環境、水文生態，並從客家文化、歷史介紹全台保留最完整的傳統客家聚落五溝水等，讓民眾認識除了名聞遐邇的豬腳外，有更多風貌值得深入探訪。