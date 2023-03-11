號稱「輔大陳若儀」的女網友Kelly，因不滿結婚要辦流水席和未婚夫家鬧翻，今（11）日又再發文，表示自己做惡夢打電話給男方，無緣的小姑竟然有意見，大嘆：「我都放低姿態了，為何還要這樣傷害我」，不過貼文一出，網友卻發現她曝光無緣小姑的大頭貼照，驚呼：「好像蠻漂亮的」。

Kelly今日在臉書社團《匿名公社》發文並附上LINE對話截圖，原來她因為半夜做惡夢，連續撥了8通電話給男方，卻都沒有接通，她不禁質問，「為什麼都不敢接我電話」、「你是不是有別的女人了」、「因為小X（小姑）的關係，我現在每天都睡不好做惡夢」、「你妹是個恐怖的雙面人」。

Kelly今日再度發文，認為無緣的小姑害她做惡夢。（圖／翻攝自匿名公社）

沒想到，無緣的小姑看到對話勃然大怒，直接傳訊息給Kelly，「你自己睡不好做惡夢還怪我？」並痛批她奪命連環call的行為實在太扯，「在考驗我哥的耐心」，而Kelly也因此發文討拍，認為一個成功的男人背後都會有一位支持他的女人，還說自己已放低姿態，不懂無緣的小姑為何要繼續傷害。

從Kelly上傳的對話截圖可見，她將自己的LINE大頭貼小心仔細地打上馬賽克，而無緣小姑的照片卻沒有完全遮擋，露出戴著口罩的正面照，長髮及肩的模樣看起來相當有氣質。

對此，網友紛紛留言，「小姑好像蠻漂亮的」、「我只感覺妹妹好正」、「這無緣的小姑美美的」，然而也有人痛批：「你才是雙面人吧，馬賽克不碼好，洩漏妹妹個資」，Kelly則回應：「我又不是故意的」。沒想到此話一出，眾人更火大，「如果妳說不是故意的，重新編輯改圖就好！在那邊說不是故意的，讓我們知道原來小姑真美」。