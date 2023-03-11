被英國《衛報》譽為「本世紀最令人不安卻又獨樹一格的編舞家之一」的莎倫・伊爾（Sharon Eyal）與其創立的L-E-V舞團，在本周末於2023台灣國際藝術節（TIFA）將帶來愛的循環三部曲最終章《心碎蠻荒之旅》。

愛情一直是莎倫・伊爾創作的核心，《心碎蠻荒之旅》是她以「愛」為主題的第三部曲。首部曲《強迫症之戀》（OCD Love）曾受邀於2017年兩廳院舞蹈秋天演出，獲得觀眾熱烈好評。而本次第三部曲則著重為愛所傷的心、修復與重整的旅程，作品亦借鑑日裔美籍作家柳原漢雅的《渺小一生》內文段落，探問傷痛的意義。

莎倫・伊爾表示：「這齣舞作的靈感來自於心碎時極度悲傷的感受，但更想表達的是（人們）在療傷過程中，那種悲喜交錯的心情：在失去後試著強顏歡笑、試著振作，有時你嘗試了卻不一定奏效，反而更令人難過失望，我想傳達就是這種反覆極端的感覺，而我們也終將在這段旅程中痊癒。」

DIOR透膚舞衣搭配以色列迷幻電子樂 舞蹈時尚音樂的完美結合《心碎蠻荒之旅》特別邀請DIOR品牌74年以來首位女性創意總監Maria Grazia Chiuri量身打造透膚紋身舞衣。莎倫・伊爾表示，她們初識時一拍即合，十分有默契，「我們只要透過交談、感受對方，她就能從中獲得靈感，將我的想法化為現實！」

Maria Grazia在幕後影片中也揭露設計過程，「我試著將服裝的核心概念符合莎倫・伊爾所提供的29個關鍵字，以及選字所代表的情緒。其實舞作講述的就是一段愛的旅程，而每件衣服都代表感情中不同的心理狀態。」

而本次音樂設計由莎倫・伊爾的御用音樂製作人以色列電子樂之父DJ Ori Lichtik操刀，他在作品中穿插不同曲風，以電子音樂將民謠吉他、拉丁樂及非洲節奏融入舞蹈，舞步高張力的脆弱性，加上音樂合成器的魔法，更加深了作品詭異迷幻的氛圍。演出今起至12日在台北國家戲劇院登場。