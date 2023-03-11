111學年HBL高中籃球甲級聯賽連續兩年由淡水商工、北一女中爭奪女子組冠軍，面對淡商高三中鋒蕭豫玟力拚單場30分、25籃板的目標，北一女中高二中鋒黃子芸鼓勵隊友打團體戰，「我們4個中鋒一個人拿10分，就有40分！」

北一女中11日在4強賽在「綠色大戰」以83比52擊退陽明高中，黃子芸以21分、17籃板獲得單場MVP，賽後北一女教練駱燕萍表示，上一階段8強賽黃子芸因為場上一些細節、腳步及籃板表現不盡理想，所以場上想比較多，4強賽前也針對一些技巧幫黃子芸調整，黃子芸說：「小駱姐（駱燕萍）送給我兩個字『享受』，希望我場上打得更自在，很開心有做到承諾，再度前進冠軍賽，希望冠軍賽大家一起表現好，把防守、籃板做到位。」

面對有動輒「雙二十」數據領軍的淡商，黃子芸認為自己也常常學習蕭豫玟的打法，「從國中到現在，蕭豫玟進步很多，跟我的隊友陳姸安一樣，是我在中鋒位置學習的對象之一。」至於蕭豫玟給自己開出單場30分、25籃板目標，黃子芸回應：「冠軍賽每位隊員都重要，不只有禁區球員，大家一起把卡位籃板做紮實。北一也有4名中鋒球員，我們一個人拿10分，加起來就可以勝過蕭豫玟的30分。」