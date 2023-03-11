民進黨台中市黨部黨代表何昱奇說，黨中央應盡快舉行第六選區全民調並將黃納入，全面守住這一席。（張妍溱攝）

民進黨台中市立委將提名登記，第六選區備受外界矚目，曾因「線民事件」退出民進黨、無意連任的立委黃國書，今天有綠營基層勸促參選，黃國書說，只要能幫民進黨打贏選戰，任何角色他都願意。

黃國書今天參加南區基督教會舉行的公益活動，接受媒體訪問時舉例，目前他猶如自由球員，不是「想上場就能上場」，不一定要上場打擊，若能幫民進黨打贏選戰，他當打擊教練也可以。

立委提名作業逼近，繼台圓文教基金會董事長蔡明憲日前邀26個民間團體代表，出示6800份連署書，疾呼黃國書「勇敢面對、出馬再戰！」，綠營基層也聲挺黃國書，守住台中第六選區立委席次。

民進黨台中市黨部黨代表何昱奇說，第六選區立委席次是否該禮讓黃國書，應由第6選區選民決定，認為藍營人選這次來勢洶洶，呼籲黨中央盡快舉行該區全民調並將黃納入，守住這一席。

黃國書說，2024總統要贏、立法委員席次要守住為首要目標，因目前是現任立委現階段沒有考慮個人去留問題，他尊重黨最後決定，他有責任要幫民進黨守住這一席才是最重要。

至於「線民事件」，有人認為黃應信守政治承諾不能參選，但也有人覺得黃國書力抗藍營守住綠營這一席；黃表示，他坦承年輕時犯的錯誤也向社會道歉，未來用贖罪的心情承擔政治責任，任期結束前把所有的工作做好。