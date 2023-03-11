相隔83天之久，桃園永豐雲豹11日終於回到主場國體大體育館出賽，儘管「魔獸」霍華德貢獻21分、21籃板，另有1助攻、1火鍋，可惜受到嚴重傷兵潮影響的雲豹，最後仍以79比89不敵T1聯盟龍頭新北中信特攻，苦吞3連敗，也讓特攻帶走8連勝

既然今天是「超人日」，雲豹重返國體大主場的第1球，理所當然是由霍華德灌籃拿下，可是霍華德只打5分46秒就下場休息，首節僅拿2分、4籃板，雲豹首節進攻也不理想，出手22次只進5球，打完首節，雲豹處於14比20落後。

儘管霍華德次節投進三分球帶動雲豹士氣，特攻卻靠阿巴西、金恩與林韋翰各1記三分球，轉眼擴大領先到12分，阿巴西更上演隊友空拋第一時間灌籃，幫助特攻打完上半場，取得50比37領先，霍華德半場拿11分、11籃板及1助攻。

來到第3節，特攻原本保持穩定兩位數領先，雲豹卻在霍華德下場休息之後，打出9比0小高潮追上，雙方僅差4分，林秉聖及時投進三分球，幫助特攻重新拉開，前3節打完，特攻67比57領先，霍華德拿到11分、15籃板及1助攻。

儘管霍華德末節先發上場幫助雲豹追分，可惜雲豹失誤連連，尤其是林宜輝很快發生3失誤，讓特攻趁機拉開領先差距到17分，艾夫伯也在最後3分37秒遭到林秉聖不慎「戳眼」，當場眼角流血，林秉聖馬上被吹違反運動道德犯規。

可惜這次流血意外，並未激起雲豹太多追分氣勢，特攻持續保持兩位數領先差距，霍華德也始終沒被換下場，末節打滿12分鐘，卻沒法改變雲豹3連敗命運。