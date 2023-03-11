中華隊首戰不敵巴拿馬，隔天休兵練球時，陣中年紀最長的李振昌也集合投手群講話，他用自己在2009年經典賽對韓國0.1局失6分的例子鼓勵小老弟，同樣畢業於台北體院的學弟陳禹勳也趁著這次經典賽「黏著」學長，從斗六集訓起不管練球、坐車都要在一起，學習學長一些旅外時的經驗。

陳禹勳昨天中繼登板1局被敲2安，失分記在前任投手陳冠宇身上，之前他就曾表示自己非常期待經典賽登板，如今真的踏上經典賽賽場，但他心情卻很平靜，反倒是每場賽前介紹球員時，自己全身都會起雞皮疙瘩。

昨天陳禹勳共投21球，最快球速148公里，他表示，對手都那麼強，不可能不「催」下去，中繼登板可能就是2、30球，放力去丟被打再來懊惱，不如就全力去投會更好。而在這次嚴格用球數限制下，投手群要更積極進攻好球帶，避免投出太多不必要的壞球。

這次中華隊陣中有3位北體畢業的教練及球員，陳禹勳表示，之前中華隊時比較常遇到王建民，有教他許多東西，這次則是首次與李振昌一起在中華隊當隊友，但兩人形影不離，練球、跑體能、做重訓、搭巴士都要在一起，「跟他學一些在日本、美國的國外經驗。」

昨天中華隊中止經典賽跨屆7連敗，陳禹勳回去除了狂看影片，也關心一下B組的日韓大戰戰況，「看著看著就到2、3點，結果早上8點多就肚子餓醒。」他笑說可能是因為心情還是亢奮的狀態，「後來還是有在回去補眠。」